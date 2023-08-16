الأخبار

صدور أمر قبض بحق وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور أمر قبض وتحرٍّ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت الهيئة في بيان ان " قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي؛ في القضيَّة المُتعلّقة بالمُخالفات الحاصلة في نقل المُوظَّفين وتنسيبهم للعمل في المكاتب التابعة للشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة في عددٍ من الدول".

وأضافت إنَّ "الوزير الأسبق كاظم فنجان الحمامي قام بنقل وتنسيب مُوظَّفين في كلٍّ من إسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّـة في تلك الدول".

وتابعت إنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقّ المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات،ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثامن عشر من تموز في العام الماضي صدور أمرٍ باستقدام المُتَّهم في القضيَّـة ذاتها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يكشف تفاصيل إستعادة معدات مصفى بيجي ويؤكد ان المصفى سيغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق.
الاطاحة بـ3 تجار مخدرات منتمين لـ"داعش" الارهابي في ديالى
مجلس الوزراء يصوت على قائمة الإعفاء والتدوير شملت 57 مديراً عاماً
السوداني يصل إلى قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين
الصحة تقرر نقل "جاسب الحجامي" إلى وزارة البيئة
صدور أمر قبض بحق وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي
تعرف على هواتف المنظومة الامنية من اجل الابلاغ عن اي تهديد للامن الوطني والاقتصادي او السلم المجتمعي
جدول أعمال البرلمان ليوم غد
النزاهة تصدر 54 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار خلال شهر تموز
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
فيسبوك