صدور أمر قبض بحق وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور أمر قبض وتحرٍّ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت الهيئة في بيان ان " قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي؛ في القضيَّة المُتعلّقة بالمُخالفات الحاصلة في نقل المُوظَّفين وتنسيبهم للعمل في المكاتب التابعة للشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة في عددٍ من الدول".

وأضافت إنَّ "الوزير الأسبق كاظم فنجان الحمامي قام بنقل وتنسيب مُوظَّفين في كلٍّ من إسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّـة في تلك الدول".

وتابعت إنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقّ المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات،ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثامن عشر من تموز في العام الماضي صدور أمرٍ باستقدام المُتَّهم في القضيَّـة ذاتها".