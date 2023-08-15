النزاهة تصدر 54 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار خلال شهر تموز

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر تموز الماضي .

وذكرت دائرة التحقيقات الهيئة في بيان ، أنَّ "الجهات القضائيَّة أصدرت (٥٤) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء، و من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (٥١) متهماً من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (١- ٢٠٢٣/٧/٣١)، (٦) أوامر قبضٍ، و(٤٨) أمر استقدام ".

وأضافت الدائرة إنَّ " الأوامر شمـلت وزيرين سابقين و (٦) أسبقين، ووكيلي وزارة حاليّين، و(٤) سابقين، ووكيل وزارة أسبق، إضافةً إلى محافظ سابق و(٣) أسبقين، مشيرة الى ان الأوامر شملت (١٢) مديراً عاماً حالياً، و(١١) سابقين و(٥) أسبقين، فضلاً عن (٤) أعضاء مجلس محافظة "