كشف جريمة مقتل رجل يعمل خبيرا قانونيا ومأذونا شرعيا والقبض على الجناة في بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الثلاثاء عن كشف جريمة مقتل رجل يعمل خبيرا قانونيا ومأذونا شرعيا في منطقة نائية جنوب مدينة الحلة والقبض على الجناة خلال فترة وجيزة من ارتكابها .

وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني "انه وبعد تسجيل إخبار عن فقدان رجل يعمل خبيرا قانونيا ومأذونا شرعيا بظروف غامضة ، تم تشُكِّيل فريق عمل إستطاع وخلال فترة وجيزة من كشف الملابسات والتوصل الى الجناة وكانا رجلا وامرأة قاما باستدراج المجنى عليه الى منطقة نائية وقتله ورمي الجثة ومن ثم العودة الى منزله وسرقة مبلغ مالي ومخشلات ذهبية .

وتابع الى ان الشرطة قامت بتدوين أقوال المتهمين بالاعتراف ابتدائياً".