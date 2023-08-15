جنايات الرصافة تصدر حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات

أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالاعدام بحق احد تجار المخدرات ادخلها الى العراق عن طريق احدى دول الجوار.

وذكر مجلس القضاء في بيان ،أن "التاجر افاد بتعاطيه المخدرات (مادة الترياك) عندما كان متواجداً في احدى دول الجوار ، ثم قام بجلب كميات منها الى داخل العراق لغرض المتاجرة بها، .

واوضح البيان ان الحكم بحقه جاء استناداً لإحكام المـادة 27/ اولاً مـن قـانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".