السوداني يتراس اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، شهد البحث في آخر المستجدات الأمنية وأهمّ التحديات، وسبل مواجهتها.

وقال اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان انه جرت، خلال الاجتماع، مناقشة إقرار انضمام العراق إلى قاعدة البيانات الدولية في الأمم المتحدة، الخاصة بالأسلحة المفقودة والمسروقة في العراق والعالم، بهدف السيطرة على هذا النوع من الأسلحة.

واضاف انه وفي ي محور آخر، ناقش المجلس موضوع دخول الصيادين العرب والأجانب إلى البلاد خلال موسوم الصيد، وجرى اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد.

وتابع ان المجلس استمع إلى إيجاز مفصل عن زيارة الوفد العراقي، برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، إلى واشنطن بناءً على دعوة من وزير الدفاع الأميركي.

واوضح ان المجلس اطلع على استعراض للحوار المشترك بين البلدين الذي تناول التعاون الأمني الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي، وشكل العلاقة المستقبلية بين العراق والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وتأكيد الوفد العراقي على الثوابت المتعلقة بسيادة العراق، وتنامي قدرات قواته المسلحة بمختلف صنوفها واضطلاعها بمهامّها في حماية الأمن والاستقرار وتأمين حدود البلاد.بالإضافة إلى طرح الوفد وجهة النظر العراقية خلال مجريات الحوار، بشأن انتفاء الحاجة لوجود أي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية.

واشار البيان الى انه وبعد اطلاع المجلس على مجريات الحوار، أقرّ المجلس اتفاق الوفد العراقي مع الجانب الأميركي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي، للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك.

وفي هذا الإطار وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس أركان الجيش بالتواصل مع قيادة التحالف الدولي في العراق للمباشرة بأعمال اللجنة الثنائية.

و ثمّن المجلس جهود الوفد العراقي وتأكيده على تكامل القدرات الأمنية العراقية، والحفاظ على متطلبات السيادة العراقية في جميع جوانبها.