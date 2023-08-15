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بالتواطؤ مع مسؤول سابق.. ضبط عمليات استحواذ على عقارات بمليار دينار في ديالى


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، مُخالفاتٍ بتسجيل عقاراتٍ في بلديَّة بعقوبة بأكثر من (1,000,000,000) مليار دينار وهدر مبلغ (111,000,000) مئة وأحد عشر مليون دينار في أحد فروع المصرف الزراعيّ في مُحافظة ديالى.

الدائرة أشارت في بيان إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة بعقوبة، رصد كتباً وأوليَّاتٍ خاصَّة بتسجيل (3) عقاراتٍ مُتميّزةٍ في مركز المدينة تمَّ تسجيلها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون وبدون محـاضر تخصيصٍ أصوليٍّ، فـضلاً عن تزوير كتب التسجــيل"، لافتةً إلى أنَّ "قيمة العقارات التابعة للبلديَّة تجاوزت (1,000,000,000) مليار دينارٍ، وتمَّ الاستحواذ عليها بالتعاون مع مُدير بلديَّة بعقوبة السابق الموقوف حالياً في قضايا جزائيَّـةٍ حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء".

وأضافت، إنَّ "الفريق نفَّذ عمليَّتي ضبط مُنفصلتين في المصرف الزراعيّ التعاونيّ في مدينة المقداديَّة، تمَّ خلالهما ضبط (5) قروضٍ زراعيَّةٍ تمَّ منحها من قبل المصرف لشخصين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون باستخدام أوليَّاتٍ مُزوَّرةٍ، لافتةً إلى أنَّ ذلك أدَّى إلى هدر بالمال العام بلغ (111,000,000) مئة وأحد عشر مليون دينار".

وأردفت، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة - شعبة الموارد البشــريَّـة، "تمَّ ضــبط أصل كــتابٍ مُوجَّهٍ إلى مُديـريَّة التسجيـــل العقاري في ديالى صادرٍ من البلديَّة يتضمَّن تخصيص قطعة أرضٍ إلى أحد المُواطنين دون محضر تخصيصٍ أصوليٍّ".

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بالتواطؤ مع مسؤول سابق.. ضبط عمليات استحواذ على عقارات بمليار دينار في ديالى
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