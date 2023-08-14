رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، المحافظين كافة بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن" رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الثامنة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات"، لافتا، إلى أنه" جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع العامة في المحافظات، واستعراض مواقف المشاريع التي يجري تنفيذها هناك، ومتابعة أسباب تلكؤ البعض منها، والحلول المطلوبة لمعالجتها".

وأضاف، أن" الجلسة تناولت أبرز الملفات الأساسية المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".

ووجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بـ" ضرورة أن تكون خطة كل محافظة متوافقة تماماً مع أولويات البرنامج الحكومي، وأن تتكامل مع ما تضعه الوزارات من خطط في ذات المجال"، مجدداً التأكيد بأن" يكون الإسراع في التنفيذ هدفاً، عبر تشغيل أكثر من وجبة عمل في اليوم الواحد".

وجدد تأكيده على" ضرورة رفض أي حالة للابتزاز السياسي، والنأي بالعمل الخدمي وأداء الواجبات عن التنافس الانتخابي"، موجها بـ" تشكيل لجنة تختص بإعادة توزيع الملاكات الوظيفية للمشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019، والمحاضرين والإداريين المجانيين على دوائر المحافظة بعد تثبيتهم".

وأضاف البيان، أن" الجلسة شهدت استضافة اللجنة الأمنية العليا للزيارة الأربعينية، برئاسة وزير الداخلية، واستعراض الخطط والإجراءات المتخذة لتأمين الزيارة، وكذلك مناقشة استعدادات المحافظات لتنفيذ الخطط المعدة للزيارة المليونية".

وتابع، أنه" في هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين كافة، بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية في كل تفاصيلها الأمنية والخدمية، وتقديم التسهيلات المطلوبة للمواكب الحسينية وللزائرين المتوجهين سيراً على الأقدام صوب محافظة كربلاء المقدسة، لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وتابع، أنه" تمت استضافة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن مشروع المواهب الكروية في المحافظات، والعمل على تنمية تلك المواهب وتطوير قدراتها.

ومن أجل النهوض بواقع الكرة العراقية عموما تقرر ما يأتي:

1- قيام المحافظين بتخصيص قطعة أرض تقدر بـ(15-20) دونماً، لبناء مراكز الموهوبين، وتخصيص مبلغ مالي من ميزانية كل محافظة لإنشاء البنى التحتية للاتحاد الفرعي لكرة القدم في المحافظة.

2- تخصيص مبلغ سنوي قدره 500 مليون دينار للاتحاد العراقي لكرة القدم، من الميزانية السنوية للمحافظة؛ لغرض تشغيل هذا المشروع وبقية نشاطات الاتحاد بالشكل الأمثل.

وفي ما يتعلق بموضوع رسوم صيانة الطرق والجسور، فقد تقرر ما يأتي:

1- إرسال المحافظات مشاريع صيانة الطرق والجسور المقترحة إلى الهيئة التنسيقية بين المحافظات.

2- تدرس المشاريع وتُوحد من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة والهيئة التنسيقية بين المحافظات، وتعرض على وزارة التخطيط لإقرارها.

3- قيام وزارة المالية بإطلاق المبالغ وفق النسب المذكورة في قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الطرق والجسور رقم 40 لسنة 2015، وتعليماته رقم 1 لسنة 2017، وحسب ما ورد في كتاب وزارة المالية المعني".