رئيس الجمهورية ومستشار الأمن القومي يؤكدان ضرورة ترسيخ الأمن والتعايش السلمي

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ، اليوم الاثنين،أهمية ترسيخ الأمن والتعايش السلمي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي" ،مبيناً أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".

وأضاف البيان، أنه "جرى ايضاً خلال اللقاء التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والتعايش السلمي، ومواصلة تكثيف الجهود بما يعزز أمن الحدود، وضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم ومصالحهم".

وتابع أن "اللقاء تطرق إلى ملف النازحين وضرورة العمل الجدي لإنهاء معاناتهم الصعبة وعودتهم إلى مناطق سكناهم وتهيئة الظروف الخدمية لتلبية احتياجاتهم".