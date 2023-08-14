المندلاوي يدعو الى استحداث عناوين وظيفية جديدة لذوي المهن الصحية والتمريضية

دعا محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب الحكومة الى استحداث عناوين وظيفية جديدة لذوي المهن الصحية والتمريضية في وزارة الصحة .

وقال المندلاوي في تغريدة على تويتر :" نؤكد على الحكومة ، بعد سحبها مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠، ضرورة استحداث عناوين وظيفية جديدة لذوي المهن الصحية والتمريضية في وزارة الصحة، و معالجة ملف التسكين للملاكات الصحية لادائهم المشرف في الازمات السابقة ولتمكينهم من اداء الواجبات المنوطة بهم ".