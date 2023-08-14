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القبض على (6) متهمين من طرفي مشاجرة عشائرية في ميسان


 القت القوات الامنية في ميسان القبض على (6) متهمين من طرفي مشاجرة عشائرية وقعت مساء امس في احدى مناطق قضاء الكحلاء".

وقالت القيادة في بيان :" ان مفارز مشتركة من قسم شرطة الكحلاء وقوة من الجيش العراقي قيادة عمليات ميسان ت القت القبض على (6) متهمين من طرفي المشاجرة التي راحت ضحيتها احدى النساء من المارة ، مشيرة الى احالة مثيري المشاجرة الى مركز التحقيق المختص لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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القبض على (6) متهمين من طرفي مشاجرة عشائرية في ميسان
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