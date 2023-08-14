الايقاع بموظف مرتشي ساوم مواطنة مقابل إصدار وكالة عامة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، الإيقاع بموظف مرتش أقدم على مساومة مواطنة مقابل إصدار وكالة عامة، حيث تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود، بعد تسلمه مبلغ الرشوة.

دائرة التحقيقات في الهيئة وبمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت الهيئة في بيان، بان "ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد تمكنت ومن خلال كمين محكم من الإيقاع بموظف يعمل في دائرة الكتاب العدول - الكرخ متلبساً بجريمة الرشوة، موضحة أن المتهم ساوم مواطنة بطلب رشوة مقابل إصدار وكالة عامة مطلقة خارج أوقات الدوام الرسمي".

وتابعت الدائرة أن "ملاكات المديريَّة، وفور تلقيها المعلومات، تحركت إلى منطقة اليرموك بالعاصمة بغداد، وهو المكان المتفق عليه خارج أوقات الدوام الرسمي؛ لتسليم مبلغ الرشوة البالغ (٢٥٠٠) دولار، ومن خلال المتابعة والتتبع تم الإيقاع بالمتهم متلبساً بعد أن دس مبلغ الرشوة في جيبه".

ونوهت بـ"تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة مع المتهم، وهي عبارة عن مبلغ الرشوة و وكالة عامة مطلقة صادرة عن دائرة كتاب العدول - الكرخ موقعة مثبت عليها بصمة الموكلة المتضمن توكيل المواطنة، فضلاً عن البصمة الخاصة بالمتهم (اسطنبه) للدوام الصباحي وعدد من المستمسكات الخاصة تعود إلى المواطنة، وتمَّ عرض المُتَّهم المضبوط على السيّد قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".