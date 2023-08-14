التربية تنشر آلية الاعتراض على نتائج الصف السادس الإعدادي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، فتح باب الاعتراض على نتائج الصف السادس الاعدادي، فيما حددت موعد إغلاقه.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات التابعة للوزارة، فتحت باب الاعتراض على نتائج الصف السادس الاعدادي للامتحانات العامة /الدور الأول، ولمدة خمسة عشر يوماً من تأريخ اعلان النتائج على وفق إستمارة خاصة بذلك عن طريق مدارسهم حصراً".

ووجهت الوزارة المدارس الإعدادية، بـ"الدوام طيلة فترة الاعتراضات".