مؤتمر امني في البصرة يناقش تأمين الحماية لزوار اربعينية الامام الحسين (ع)

ناقش القادة الامنيون وحكومة البصرة اليوم في مؤتمر امني عقد في مقر قيادة العمليات ، تأمين الحماية للمعزين السائرين على الاقدام نحو محافظة كربلاء المقدسة لأداء زيارة الاربعين ، بحضور قائد عمليات البصرة اللواء الركن سعد علي محسن ومعاون محافظ البصرة حسن النجار وقائد شرطة البصرة ، .
وناقش المؤتمر الخطط الامنية الخاصة بتأمين الحماية لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام سيرا على الاقدام باتجاه محافظة كربلاء المقدسة لتأديتهم مراسم الزيارة ./
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