جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدول حلسة يوم غد الثلاثاء.

وستتضمن الجلسة خمس فقرات اهمها، مشروع قانون تعديل قانون مكافحة المخدرات (50) لسنة 2017.

ورفع مجلس النواب جلسته في وقت سابق من اليوم، الى يوم غد الثلاثاء، بعد ان صوت وانهى قراءة عدد من مشاريع القوانين.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ، إن " مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (۸) لسنة ٢٠٠٦، فيما انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرية".

وانهى المجلس ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في ٢٨ تموز / ١٩٩٤ بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار".

كما انهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام ١٩٦٩ والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام ١٩٧٣".

وانهى البرلمان كذلك القراءة الثانية "تقرير ومناقشة" مشروع قانون تصديق اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية، قبل ان يرفع جلسته الى غدٍ الثلاثاء