المندلاوي يؤكد ضرورة تجهيز الجيش بأحداث الأسلحة بما يمكّنه من حفظ سيادة واستقرار البلد

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي ضرورة تجهيز الجيش بأحداث الأسلحة بما يمكّنه من حفظ سيادة واستقرار البلد.

وشدد المندلاوي خلال لقائه وزيرَ الدفاع ثابت العباسي؛ على أهمية تكثيف الجهد الاستخباري والتنسيق الأمني مع دول الجوار لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب، داعياً الوزارة إلى استكمال إنجاز موضوع عودة المفسوخة عقودهم، وإدامة التواصل والتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لتشريع القوانين ذات العلاقة".

وناقش النائب الأول مع وزير الدفاع حسب بيان لمكتبه خطةَ الوزارة في حماية أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن مجلس النواب داعمٌ لجهود الوزارة وباقي الجهات الأمنية في حفظ الممتلكات العامة كافة، ولا سيما تلك التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين ومستقبل البلد، مطالباً بإيلاء الاهتمام الكبير لعوائل شهداء وجرحى المؤسسة العسكرية والأمنية وبما يوفر لهم العيش والحياة الكريمة