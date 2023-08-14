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الأعرجي يبحث مع السفير الياباني العلاقات الثنائية


 بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، مع السفير الياباني في بغداد، فوتوشي ماتسوموتو، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على مستوى المنطقة والعالم، بينها ملف مخيم المول.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، أن الجانبين ، استعرضا علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيزها وفي مختلف المجالات، إلى جانب بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على مستوى المنطقة والعالم".

وتناول اللقاء أيضا، الحديث عن "دعم اليابان للعراق، خصوصا مايتعلق بالنازحين في سنجار، وأهمية استمرار الدعم الدولي في المجال الإنساني".

وبحسب البيان، بين الأعرجي، أن "العراق يسعى لعقد مؤتمر دولي حول مخيم الهول، من أجل عودة العراقيين وحث الدول على سحب رعاياها"، مشددا على "ضرورة مساعدة المجتمع الدولي في ملف النازحين؛ لأن العراق قاتل داعش نيابة عن العالم وقدم خيرة شبابه لتحرير مدنه من الإرهاب .

وأكد مستشار الامن القومي "حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع اليابان إلى آفاق أوسع، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

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الأعرجي يبحث مع السفير الياباني العلاقات الثنائية
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