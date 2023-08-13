الأخبار

النائب محمد البلداوي يهاجم الكتل المطالبة بالعفو العام: متاجرة سياسية ولن نسمح بتمريره


عد عضو مجلس النواب، محمد البلداوي اليوم الأحد، مطالبات بعض الكتل بتمرير قانون العفو العام "متاجرة سياسية"، وفيما حدد موقف الاطار التنسيقي منه، أكد ان تمريره سيزعزع الوضع الأمني.

وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة /، إن "الاطار التنسيقي لن يسمح بتمرير قانون العفو العام؛ لانه سيخرج إرهابيين وقتلة الشعب، وسيعمل على زعزعة الوضع الأمني وضرب والاستقرار".

وأضاف ان "مطالبات بعض الكتل السياسية بتنفيذ قانون العفو العام تتصاعد في أوقات محددة خصوصا مع اقتراب الانتخابات سواء كانت نيابية او محلية"، واصفاً هذه المطالبات بـ"المتاجرة السياسية وكسب الأصوات لا غير".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "قوانين العفو العام خاصة بفئات محددة ممن صدرت بحقهم احكام جنائية او غيرها، بالإمكان ان تصدر شرط معالجتها اجتماعياً".

وفي وقت سابق، رأى مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، أن قانون العفو العام الذي تنادي به بعض الكتل السياسية لن يشمل الا اعداد قليلة، وفيما عد طرحه بهذا التوقيت محاولة "لاستعطاف" الجماهير.

وظهر قانون العفو العام خلال المرحلة السياسية الجديدة عدة مرات داخل أروقة السياسة، وسط محاولات عديدة لتصديره الى الساحة العراقية، لتصوير رؤية وحيدة وهي ان السجون العراقية تحوي بداخلها العديد من الأبرياء وسيعمل القانون على اخراجهم.ا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب محمد البلداوي يهاجم الكتل المطالبة بالعفو العام: متاجرة سياسية ولن نسمح بتمريره
النائب حسن سالم: فروقات الحشد الشعبي تمثل اقل استحقاق وليست منة
وزير الدفاع يوجه برفع مقاومة الطائرات من احدى دوائر البلدية في منطقة الغزالية
وزير النفط يراس اجتماع المجلس الوزاري للطاقة بجلسة الاعتيادية الثامنة
النزاهة تصدر توجيها للمواطنين بشأن مفردات الحصة التموينية
تمديد فترة تقديم قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب المشاركة بالانتخابات
قريبا.. وزير الخارجية التركي يصل بغداد لإعداد ملف المياه أمام أردوغان
القيادي في الفتح حامد الموسوي : الوفد العراقي اوصل رسائل مهمة لواشنطن بشأن مصيرهم في العراق
النزاهة: القبض على أمين صندوق اختلس مبالغ مالية من معمل سمنت بابل
النائب المستقل مصطفى سند يكشف عن ضدور قرار قضائي بحجز أموال وشركات وزير النفط السابق احسان عبد الجبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
فيسبوك