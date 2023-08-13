وزير النفط يراس اجتماع المجلس الوزاري للطاقة بجلسة الاعتيادية الثامنة

ترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني , اليوم السبت, اجتماع المجلس الوزاري للطاقة بجلسة الاعتيادية الثامنة .
وبحسب بيان لوزارة النفط ,انه تم في الجلسة إستعراض ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها,ومنها المشاريع والعقود التي تعنى بها قطاعات الموارد المائية والطاقة الكهربائية ، والنفط والغاز ".
و اتخذ المجلس وفق البيان, القرارات والاجراءات المناسبة بشأنها حيث تم احالة بعض من المواضيع والتوصيات المهمة الى مجلس الوزراء لاقرارها".
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء واعضاء المجلس"
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