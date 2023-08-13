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قريبا.. وزير الخارجية التركي يصل بغداد لإعداد ملف المياه أمام أردوغان


اكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاحد، قرب زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى العاصمة بغداد من اجل مناقشة ملف المياه مع العراق.

وقال عضو اللجنة النائب رفيق الصالحي في تصريح لـ/المعلومة /، إن "الضغوط التي مارستها الحكومة على الجانب التركي اسفرت عن اعداد جدول لزيارة وفود فنية تركية ستتبعها مطلع الشهر المقبل زيارة لوزير الخارجية التركي لإعداد ملف متكامل امام الرئيس التركي اردوغان".

وأضاف الصالحي، ان "حالة الجفاف التي تعاني منها محافظات العراق كافة نتيجة بناء واملاء السدود التركية اثرت بشكل كبير على واقع القطاع الاروائي في البلاد وبالتالي حول ملايين الدونمات الى ارض جرداء، فضلا عن هلاك الثروة الحيوانية وهجرة مئات العوائل".

وأشار الى، ان " اللجنة النيابية تتواكب وبشكل مستمر مع الحكومة من اجل الضغط على الجانب التركي لايجاد الحلول اللازمة لمشكلة الجفاف".

وكان المتحدث باسم الحكومة اعلن في 26 حزيران الماضي، عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين.

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