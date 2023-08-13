القيادي في الفتح حامد الموسوي : الوفد العراقي اوصل رسائل مهمة لواشنطن بشأن مصيرهم في العراق

أكد القيادي في تحالف الفتح حامد الموسوي، الاحد، نجاح الوفد العراقي بإيصال رسائل مهمة خلال زيارته الى واشنطن، مبينا ان الوفد ابلغ الجانب الاميركي بضرورة الخروج من العراق.

وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "جميع القوى السياسية وفصائل المقاومة تدعم سيادة العراق وتطالب الحكومة بإنهاء اخراج اي قوات اجنبية من العراق".

وأضاف، ان "الوفد العراقي ابلغ اميركا بان العراق ما زال متمسكا بمطلب اخراج كل جندي عسكري".

وأشار الى ان " اميركا التفت على قرار انهاء تواجدها العسكري في العراق وهي تصر على حماية المستشارين والخبراء من قبل التحالف الدولي في وقت تعارض الحكومة العراقية تلك القرارات".

وكشف المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، في تصريح لـ/المعلومة/ عن رفض الوفد العراقي فتح اي حوار مع واشنطن بشأن طلبات حل الحشد الشعبي، مشيرا الى ان الوفد مهد لزيارة مهمة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لامريكا