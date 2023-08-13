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النزاهة: القبض على أمين صندوق اختلس مبالغ مالية من معمل سمنت بابل


تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، من تنفيذ أمر قبضٍ بحق أمين صنــدوق في معمل سمنت بابل، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم أقدم على اختلاس مبالغ ماليَّـة من حسابات المعمل.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إن " فريقاً من مكتب تحقيق الهيئــة في بابل، انتقل إلى مقر معمل الســمنت في المحافظــة، وقام بضبط (16) وصل قبــضٍ، وبعد التدقيق والتحرّي تبيَّن أنَّ أمين صندوق المعمل كان يحتفظ بمبالغ تلك الوصولات لنفسه ولم يقم بإيداعها في حسابات المعمل".

وأردفت الدائرة أنَّ "الأوراق التحقيقيَّة والأوليَّات المضبوطة تمَّ عرضها على قاضي التحقيق المُختصّ الذي أصدر بدوره قراراً بالقبض على أمين صندوق معمل السمنت في المحافظة، وبعد انتقال الفريق إلى مقر المعمل تمكَّن من تنفيذ مُذكَّرة القبض بحق المُتَّهم بالتعاون والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون".

ونوَّهت بـ"تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والأوليات والوصولات المضبوطة على قاضي التحقيق المُتخصّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

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النزاهة: القبض على أمين صندوق اختلس مبالغ مالية من معمل سمنت بابل
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