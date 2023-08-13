النائب المستقل مصطفى سند يكشف عن ضدور قرار قضائي بحجز أموال وشركات وزير النفط السابق احسان عبد الجبار

أعلن النائب مصطفى سند، الاحد، صدور أمر قضائي بحجز أموال وزير النفط السابق احسان عبد الجبار.

وقال سند في بيان إن "قاضي محكمة الكرخ الثانية ضياء جعفر وضع أشارة الحجز على جميع أموال وشركات وممتلكات وعقارات وزير النفط السابق". احسان عبد الجبار اسماعيل.

وأضاف، ان الحجز يشمل "منزله في البصرة ومنزل أخيه و14 شقة تم تسجيلها بأسماء أقاربه، إضافة الى عقارات مميزة في بغداد".

وكشفت النائب عن كتلة الصادقون، زهرة البجاري، أمس السبت، عن جهود وطنية تقودها الحكومة لملاحقة الفاسدين من اركان حكومة الكاظمي، عبر اصدار مذكرات اعتقال واسترداد للوزراء المتورطين بسُّـرقة المال العام ابرزهم وزير النفط السابق.