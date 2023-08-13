النائب ثائر الجبوري : الحوارات مع سفيرة أمريكا لا فائدة منها.. لن تتحقق مصالحكم إطلاقاً

عد عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، اليوم الأحد، الحوارات مع السفيرة الأمريكية في العراق "لا فائدة منها"، فيما أكد أن المنفعة الوحيدة التي تستطيع واشنطن تقديمها لبغداد تتمثل بالانسحاب والكف عن التآمر.

وقال الجبوري، في حديث ل/ المعلومة /، إن "الدول التي تطلق على نفسها العظمى او الكبرى تفكر بين الحين والأخر لاحتلال دولة وتعطي لنفسها الشرعية بالسيطرة على هذا البلد او ذاك"، لافتاً الى أن "العراق واحد من الدول المعروفة بكثرة الاحتلالات منذ عشرينات القرن الماضي الى يومنا باعتباره محط انظار العالم".

وأضاف، أن "العراق لا يمكن أن يستفيد من الحوارات مع أمريكا"، مبيناً أن "الفائدة الوحيدة التي تقدمها واشنطن لبغداد تتمثل بالكف عن التآمر والاعتداء ضد البلد، باعتباره يحمل صفة السيادة".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "العراق لن يكن تبعاً لأي دولة وأرضه محرمة امام كل اجنبي"، مشيراً الى أن "زيارات سفيرة واشنطن او ممثلة الأمم المتحدة الى العراق وعقد اللقاءات يأتي لمحاولة تحقيق مصالح بلدها".

وبين الجبوري، ان "هذه المحاولات لن تنجح او تتحقق اطلاقاً"، مؤكداً أن "المنفعة الوحيدة التي تستطيع السفيرة تحقيقها تتمثل بمغادرة السفارة الأمريكية للبلد وتتركه بشأنه".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اجتماعاً جديداً مع سفيرة واشنطن لدى العراق، الينا رومانسكي، حيث عبرت عن حرص الحكومة الامريكية على استمرار التعاون وتنمية المصالح المشتركة مع العراق