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السوداني يوجه بالتحقيق بقضية التجاوز على اراضي المواطنين في الجادرية.. فما قصتهم؟


وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد 13 أب/أغسطس 2023، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في التحقيق بقضية التجاوز على اراضي المواطنين في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد.

وذكر المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي في تغريدة ان "رئيس مجلس الوزراء وجه وزير الداخلية في التحقيق بقضية التجاوز على اراضي المواطنين في منطقة الجادرية، ويوجه مكتبه بالتواصل مع الاهالي المتضررين من جراء التجاوز على ممتلكاتهم".

وتحاول جماعات مسلحة مجهولة تمتلك سيارات سوداء مضللة، السيطرة على ممتلكات تعود لعائلات عراقية في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد، بالسلام والتهديد.

 

وبحسب الأهالي، ساومت الجماعات المسلحة، أصحاب الأراضي ببيع أراضيهم بـ 400 دولار للمتر الواحد، علما ان السعر الحقيقي للمتر الواحد يتراوح بين 2500 دولار الى 10000 دولار.

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السوداني يوجه بالتحقيق بقضية التجاوز على اراضي المواطنين في الجادرية.. فما قصتهم؟
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