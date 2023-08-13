السوداني يصادق على التصاميم الهيكلية لمشروع مدينة الصدر الجديدة

صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على التصاميم الهيكلية لمشروع مدينة الصدر الجديدة في بغداد.

وقال مكتب السوداني في بيان ، إن الأخير "ترأس اليوم، الاجتماع الرابع الخاص بمشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة، وشهد الاجتماع المصادقة على التصاميم الهيكلية الأولية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، بعد عرض مفصّل قدمته الشركة المكلفة بإعدادها".

وجرت، خلال الاجتماع، "متابعة إجراءات حسم ملكية الأراضي التابعة إلى وزارتي المالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وحسم ملف التجاوزات الموجودة على الأرض المخصّصة للمشروع، وفق الآليات الإدارية والقانونية".

كما شهد الاجتماع "مناقشة متطلبات استكمال المشروع، في ما يتعلق بالموقف المالي، وآليات التمويل، ومناقشة استثمار محطة الكهرباء الخاصة بالمشروع، وكذلك الاطلاع على تقرير الهيأة العامة للمساحة بشأن الأراضي الواقعة إلى جانب المشروع، وحسم كل الخطوات المطلوبة، للشروع بالتنفيذ".

وأكد السوداني، "عزم الحكومة على إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي المهم، بالشكل الذي يلبي حاجات المواطنين، ويُسهم بشكل حقيقي في معالجة أزمة الاكتظاظ السكاني التي تشهدها مناطق شرق العاصمة بغداد، فضلاً عن أهميته في تحريك عجلة القطاع الخاص، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب في مختلف الاختصاصات، وشدد سيادته على أهمية الإسراع بإنجاز الملفات المتعلقة بالمشروع وحسمها، وتجاوز كل العقبات التي تعترضه".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بتخصيص أرض لإنشاء مدينة جامعية متكاملة في مناطق شرق القناة، بشكل موازٍ مع مشروع المدينة الجديدة".