السوداني يبحث مع أعضاء بالبرلمان ملفات تشكل أبرز الأولويات في عمل الحكومة

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع عدد من أعضاء مجلس النواب عددا من الملفات التي تشكل أبرز الأولويات في عمل الحكومة .

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي , ان السوداني استقبل، اليوم السبت، عدداً من أعضاء مجلس النواب، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد والتداول بشأن عدد من الملفات التي تشكل أبرز الأولويات في عمل الحكومة، وخطوات تنفيذ البرنامج الحكومي.

كما شهد اللقاء بحسب البيان, التأكيد على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات، وتحقيق تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإسناد برامج الحكومة ودعم خططها التنموية التي تصبّ في النهوض بواقع حياة المواطنين في جميع أنحاء العراق، والوقوف على مشاكلهم ذات المساس الحقيقي بحياتهم اليومية، وتلبية احتياجاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية