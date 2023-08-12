الأخبار

تحديد موعد "أولي" لأجراء التعداد السكاني في العراق.. تخصيص مبلغ 100 مليار دينار


حدَّدت وزارة التخطيط، 20 من تشرين الثاني عام 2024 موعداً أولياً لإجراء التعداد السكاني، بينما بلغت الموازنة المخصصة لهذا العام للتهيئة لإنجازه 100 مليار دينار.

تفاصيل الموعد الجديد لإجراء التعداد كشف عنها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم، موضحاً أنَّ اجتماعاً للهيئة العليا للتعداد عُقد الشهر الماضي برئاسة وزير التخطيط وكان من ضمن أحد أهم القرارات التي اتخذت، تحديد موعد أولي لتنفيذ التعداد الإلكتروني يوم 20 /11/ 2024، منوهاً بأنَّ هذا الموعد سيخضع للرقابة والتدقيق وموافقة مجلس الوزراء.

وأضاف كاظم أنَّ الجهاز المركزي للإحصاء باعتباره الجهة التنفيذية الفنية المخولة في تنفيذ التعداد بمساندة باقي الوزارات وهيئة إحصاء كردستان، حدّد أهم مراحل العمل الذي يعتمد على الدعم المادي المخصص لإنجازه، منوهاً بأنَّ هناك مبالغ معدة وموازنة خاصة للتعداد باعتباره إلكترونياً ويحتاج إلى أنظمة إلكترونية ومركز بيانات ومتطلبات تقنية عدّة.

وتابع أنه تم هذا العام تخصيص مبلغ 100 مليار دينار، وذلك لتنفيذ متطلبات البنى التحتية، وإنشاء مركز البيانات بالتطبيقات، داعياً إلى تخصيص مبالغ تغطي جميع مراحل التنفيذ للعام المقبل ومنها الملاكات البشرية التي قد تصل إلى 120 ألف عداد وأكثر من هذا العدد للمدربين والدورات التدريبية وتغطية الأعمال الميدانية.

وأشار إلى أنَّ الجهاز المركزي للإحصاء سيُعد تقريراً في بداية العام المقبل لموازنة العمل الميداني الذي سيبدأ من شهر أيار المقبل وسيكون هناك تعداد تجريبي، لافتاً إلى أنَّ المرحلة الأولى للتعداد وإطلاق عملية الحصر والترقيم ستستغرق شهرين ومن ثم يبدأ التعداد السكاني في شهر 11 من العام المقبل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يبحث مع أعضاء بالبرلمان ملفات تشكل أبرز الأولويات في عمل الحكومة
تحديد موعد "أولي" لأجراء التعداد السكاني في العراق.. تخصيص مبلغ 100 مليار دينار
البرلمان يرفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل.. هذا ما تضمنته
طلب نيابي لإقالة مدير دائرة مشاريع امانة بغداد لهذه الاسباب
بسبب ارتفاع الحرارة : تقليص دوام موظفي دوائر ديالى بنسبة 50 بالمائة لليومين المقبلين
استقدام مدير فرع توزيع كهرباء الأنبار السابق وستة موظفين فيها
نائب يوجه سؤالا لوزير الداخلية حول الخروقات في اصدار الجواز الالكتروني
قاض في محكمة جنايات الكرخ يتعرض لـ"طعن" على يد ابنه
أغلبهم استخدم أسلحة نارية.. إحصائية "صادمة" بحالات الانتحار في أمريكا خلال 2022
الاستخبارات والأمن تطيح بما يسمى مسؤول ديوان الجند لداعش الارهابي في صلاح الدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فيسبوك