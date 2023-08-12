تحديد موعد "أولي" لأجراء التعداد السكاني في العراق.. تخصيص مبلغ 100 مليار دينار

حدَّدت وزارة التخطيط، 20 من تشرين الثاني عام 2024 موعداً أولياً لإجراء التعداد السكاني، بينما بلغت الموازنة المخصصة لهذا العام للتهيئة لإنجازه 100 مليار دينار.

تفاصيل الموعد الجديد لإجراء التعداد كشف عنها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم، موضحاً أنَّ اجتماعاً للهيئة العليا للتعداد عُقد الشهر الماضي برئاسة وزير التخطيط وكان من ضمن أحد أهم القرارات التي اتخذت، تحديد موعد أولي لتنفيذ التعداد الإلكتروني يوم 20 /11/ 2024، منوهاً بأنَّ هذا الموعد سيخضع للرقابة والتدقيق وموافقة مجلس الوزراء.

وأضاف كاظم أنَّ الجهاز المركزي للإحصاء باعتباره الجهة التنفيذية الفنية المخولة في تنفيذ التعداد بمساندة باقي الوزارات وهيئة إحصاء كردستان، حدّد أهم مراحل العمل الذي يعتمد على الدعم المادي المخصص لإنجازه، منوهاً بأنَّ هناك مبالغ معدة وموازنة خاصة للتعداد باعتباره إلكترونياً ويحتاج إلى أنظمة إلكترونية ومركز بيانات ومتطلبات تقنية عدّة.

وتابع أنه تم هذا العام تخصيص مبلغ 100 مليار دينار، وذلك لتنفيذ متطلبات البنى التحتية، وإنشاء مركز البيانات بالتطبيقات، داعياً إلى تخصيص مبالغ تغطي جميع مراحل التنفيذ للعام المقبل ومنها الملاكات البشرية التي قد تصل إلى 120 ألف عداد وأكثر من هذا العدد للمدربين والدورات التدريبية وتغطية الأعمال الميدانية.

وأشار إلى أنَّ الجهاز المركزي للإحصاء سيُعد تقريراً في بداية العام المقبل لموازنة العمل الميداني الذي سيبدأ من شهر أيار المقبل وسيكون هناك تعداد تجريبي، لافتاً إلى أنَّ المرحلة الأولى للتعداد وإطلاق عملية الحصر والترقيم ستستغرق شهرين ومن ثم يبدأ التعداد السكاني في شهر 11 من العام المقبل.