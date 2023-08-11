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أغلبهم استخدم أسلحة نارية.. إحصائية "صادمة" بحالات الانتحار في أمريكا خلال 2022


أظهرت بيانات أمريكية أن عدد من لقوا حتفهم جراء الانتحار وصل لمستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة في 2022 إذ ارتفع وفقا للتقديرات إلى أكثر من 49 ألفا بزيادة 2.6 بالمئة عن العام السابق.

ووفقا للأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن أكثر من نصف حالات الانتحار في الولايات المتحدة في 2022 تضمنت أسلحة نارية.

وقال وزير الصحة الأميركي هافيير بيسيرا في بيان "يعتقد تسعة من كل عشرة أميركيين أن أميركا تواجه أزمة في الصحة العقلية. والبيانات الجديدة المتعلقة بوفيات الانتحار التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض توضح السبب".

وتابع أن كثيرا من الناس ما زالوا يعتقدون أن طلب المساعدة علامة على الضعف.

ووصل معدل الانتحار لعام 2022 إلى 14.9 حالة وفاة لكل مئة ألف شخص، وهو ما يزيد بخمسة في المئة عن المستوى القياسي السابق الذي سُجل في 2018 وكان عند 14.2 حالة وفاة لكل مئة ألف شخص.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض أن الوفيات الناجمة عن الانتحار ارتفعت من 48183 في 2021 إلى ما يقدر بنحو 49449 وفاة في 2022.

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أغلبهم استخدم أسلحة نارية.. إحصائية "صادمة" بحالات الانتحار في أمريكا خلال 2022
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