الاستخبارات والأمن تطيح بما يسمى مسؤول ديوان الجند لداعش الارهابي في صلاح الدين

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الجمعة، الإطاحة بما يسمى مسؤول ديوان الجند لعصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان إن" خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع نفذت عملية نوعية خاطفة أسفرت عن الإطاحة بمسؤول مفرزة ما يسمى ديوان الجند التابعة إلى عصابات داعش الإرهابية، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب".

وأضافت، أنه" تم القبض عليه في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين بعد متابعة تحركاته وهروبه من محافظة نينوى".