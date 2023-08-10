السوداني يرأس اجتماعاً للقادة الأمنيين في محافظة ميسان ويؤكد على ضرورة الحزم في إنفاذ القانون

رأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، خلال زيارته إلى المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الأمني في عموم محافظة ميسان، والخطط الأمنية المعدة لمواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المحافظة، خصوصاً ما يتعلق بالنزاعات العشائرية وتداعياتها على السلم الأهلي في المجتمع، وتأثيراتها على جهود التنمية والاستثمار فيها، فضلاً عن مناقشة الخطط الخاصة بمكافحة المخدرات والجرائم الجنائية.

وشدّد القائد العام للقوات المسلحة على ضرورة الحزم في إنفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة، وعدم التردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من شأنها أن ترسّخ سيادة القانون وتعزّز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأكد أنّ هناك تقييماً مستمراً للضباط والآمرين، في ما يتعلق بمستوى الأداء الأمني في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها، مشيراً إلى دعم الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، وتذليل العقبات إزاء المشاكل التي تواجهها في محافظة ميسان./