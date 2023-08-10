زيدان والسفير المصري يبحثان متابعة قضايا المصريين المعروضة على المحاكم العراقية

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، والسفير المصري في بغداد، وليد محمد إسماعيل، اليوم الخميس، متابعة قضايا المواطنين المصريين المعروضة على المحاكم العراقية.

وذكر إعلام القضاء، في بيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل سفير جمهورية مصر العربية في بغداد وليد محمد إسماعيل".

وأضاف البيان، أن " زيدان، بحث مع السفير المصري، متابعة قضايا المواطنين المصريين المعروضة على المحاكم العراقية".