وزير الداخلية يتفقد الطرق التي يسلكها زائرو أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)

تفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يرافقه الفريق الركن احمد سليم قائد عمليات بغداد وقائد عمليات الكرخ و قائد فرقة المشاة السابعة عشر وعدد من ضباط هيئة الركن، الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الطرق التي يسلكها زائرو أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بأتجاه كربلاء المقدسة ضمن مناطق جنوبي بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد انه ، جاء ذلك استعداداً لذكرى زيارة الأربعين، حيث أكد وزير الداخلية وقائد العمليات على أخذ الحيطة والحذر وتكثيف الجهود الاستخبارية والأستمرار بواجبات البحث والتفتيش والأستطلاع المسلح لمنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والأستقرار وتعكير صفو الزيارة