رئيس الوزراء: استفحال النزاعات العشائرية في ميسان أثر على العمل والاستثمار

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن استفحال النزاعات العشائرية أثّر في البيئة المطلوبة للعمل والاستثمار في محافظة ميسان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني التقى اليوم، شيوخ ووجهاء محافظة ميسان، التي وصلها في زيارة منذ صباح هذا اليوم".

وقال رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، إن "ميسان من المحافظات المضحية، بأهلها وعشائرها ومثقفيها وأدبائها، وأطلقنا الكثير من المشاريع المهمة في المحافظة، التي أُدرجت ضمن موازنة هذا العام، وإن هناك لجنة من بغداد ستأتي لمتابعة تنفيذ المشاريع والقرارات، ونؤكد توجيهاتنا بتسريع تنفيذ المشاريع المتلكئة من قبل الوزارات، وإطلاق تعويضات متضرري السيول في الأسبوع المقبل".

وأشار السوداني إلى أن "العراق بلد متنوع الموارد وأن مشاكله يمكن حلها خلال سنوات مع الاستقرار في الأوضاع العامة، حيث تدعم الحكومة القطاعات المتنوعة؛ لأنها هي من توفر فرص العمل وتحقق التنمية المطلوبة، منوهاً بأن الحكومة تتهيأ للموسم الزراعي المقبل وستوفر الكثير من التسهيلات للفلاحين"، مضيفاً، أن "هناك تجاوزات على سيادة الدولة والقانون، واستفحالاً للنزاعات العشائرية، ما أثر في البيئة المطلوبة للعمل والاستثمار في ميسان".

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على "عدم التردد في اتخاذ إجراءات إزاء التجاوز على الدولة والقانون وإشاعة الفوضى، والتأثير على سمعة هذه المحافظة الطيبة بأهلها وعشائرها الأصيلة، والحدّ من هذه المظاهر السلبية"، داعيا أبناء ميسان وشيوخها الكرام إلى "التعاون مع مؤسسات الدولة والمحافظة والأجهزة الأمنية؛ لتغيير واقعها نحو الأفضل ومعالجة الظواهر التي تعكر أمن المحافظة واستقرارها".