الأعرجي: العراق اكتسب خبرة متراكمة في مجال مكافحة الإرهاب

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن العراق اكتسب خبرة متراكمة في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان: إن" الأعرجي، افتتح ورشة عمل خاصة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب للمدة من (2021- 2025)، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة لممثلي 14 محافظة".

وأضاف البيان، أن الأعرجي افتتح أعمال الورشة بكلمة وقال فيها: إن "العراق اكتسب خبرة متراكمة في مجال مكافحة الإرهاب ونحتاج لتبادلها مع الآخرين، بعد أن انتصرنا بتضحيات أبنائنا وفتوى المرجعية العليا وتعاون الدول الصديقة"، مشددا على أهمية العمل على تهيئة بيئة آمنة ومستقرة من خلال تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب.

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن" العراق قام بإجراءات كبيرة مع دول الجوار لضبط الحدود، وهنالك حاجة إلى جهد استخباري أكبر؛ للحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية، مثمنا دور جهاز مكافحة الإرهاب ومركز التخطيط المشترك في مستشارية الأمن القومي والجهات الرسمية وشبه الرسمية في كتابة استراتيجية مكافحة الإرهاب، مؤكدا الحاجة إلى مراجعة دورية لهذه الاستراتيجية؛ لتواكب المتغيرات".

وأشار الأعرجي، إلى أن "العراق حاضر دوما في المواقف الدولية، لاسيما مع دول الجوار والمحيط الإقليمي، مبينا أن الأساس في العلاقة مع الدول هي المصالح المشتركة من أجل أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وتابع البيان، أن" الورشة شهدت عرضا حول آليات متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية وبيان التحديات والمعوقات التي تواجهها الفرق الفرعية التي تشكلت داخل تلك المؤسسات، كما تم استعراض النموذج الرقمي الخاص بالتقييم".

ولفت البيان، إلى أن" الورشة تضمنت أيضا عرض إيجاز عن مسار ومراحل تطور الإنجاز التي وصلت اليها بعض المؤسسات واستعراض تجربة هيئة النزاهة فيما يتعلق بتطبيق نظام تدقيق مكافحة الفساد على محاور الاستراتيجية؛ للوصول إلى متابعة أدق".

وختم البيان، أن" الورشة خرجت بعدة توصيات واقعية من شأنها تنسيق جهود بعض المحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، كما وضعت المعالجات المطلوبة".