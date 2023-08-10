السوداني يعلن عن مشاريع جديدة في ميسان

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، حزمة مشاريع جديدة في محافظة ميسان، تم إدراجها ضمن موازنة 2023.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير "ترأس اليوم، اجتماعاً مع مسؤولي الدوائر الخدمية في محافظة ميسان بحضور المحافظ، وجرى الوقوف على الواقع الخدمي في المحافظة بجميع أقضيتها ونواحيها، وأبرز العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع وتلبية احتياجات أبناء المحافظة من الخدمات".

وثمّن رئيس مجلس الوزراء "الجهود المبذولة في المحافظة ودوائرها التنفيذية، مؤكداً أن المحافظة ماضية بالاتجاه الصحيح في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وهي سباقة قياساً بالمحافظات الأخرى، ومنها خدمات الصرف الصحي، التي وصلت إلى ما نسبته 99%، أو 100%، وهي نسبة غير موجودة في باقي المحافظات، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على واقع المحافظة في كل الملفات الخدمية والمعيشية والاقتصادية والأمنية".

وأشار إلى أن "المحافظات هي الذراع التنفيذي الثاني والمهم للحكومة، لذلك يجب التناغم والعمل الصحيح في المحافظات واستثمار التخصيصات للتنفيذ بنفس اتجاه أولويات الحكومة، وأكد أنه سيبعث لاحقاً فريقاً حكومياً متخصصاً إلى محافظة ميسان لمتابعة تنفيذ المشاريع التي جرى إطلاقها خلال هذه الزيارة".

وأعلن السوداني، خلال الاجتماع، عن "حزمة مشاريع جديدة في المحافظة تم إدراجها ضمن موازنة 2023، تضمنت تنفيذ مشروعي مستشفيين سعة 100 سرير في قضاء المجر الكبير وناحية علي الشرقي، وتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه للصرف الصحي في ميسان، وصرف تعويضات السيول للسنوات السابقة البالغة 90 مليار دينار للمتضررين من أبناء المحافظة، كما أعلن عن تضمين موازنة العام الحالي إعداد التصاميم لمشروع مدينة جامعية متكاملة في المحافظة، على أن تُنفذ هذه التصاميم من قبل شركات عالمية متخصصة، فضلاً عن التوجيه بدراسة مشروع تنفيذ الطريق الحولي الجنوبي في المحافظة".

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن "حصر المزايدة العلنية الخاصة بمحال سوق الصاغة العصري في محافظة ميسان بمُمارسي المهنة من أبناء المكوّن الصابئي، وذلك لخصوصية هذه المهنة وللحدّ من هجرة أبناء هذا المكون العراقي الأصيل".