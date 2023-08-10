الاتحاد الوطني الكوردستاني : تشتت البيت الكردي سيؤدي الى خسارة مقاعد 3 محافظات

اكد القيادي في الاتحاد الوطني، غياث السورجي، الأربعاء، أن تشتت المكون الكردي سيؤدي الى خسارة فادحة في مقاعد محافظات نينوى وكركوك وديالى.

وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة/، إن "انتخابات المجالس المحلية التي سيخوضها المكون الكردي في المحافظات الشمالية والوسطى لم تكن كما كانت في الانتخابات السابقة المحلية والنيابية في قائمة موحدة، بل توزعت بين الحزبين الكرديين".

وأضاف، ان "تسجيل الأحزاب والتحالفات الكردية لدى مفوضية الانتخابات لخوض انتخابات مجالس المحافظات افرزت حقيقة تشتت البيت الكردي".

وأشار الى ان "الكرد سينزلون بعدة قوائم في الانتخابات المحلية المقبلة بعد ان تم تسجيلها في مفوضية الانتخابات".

ولفت الى ان "قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني ستضم الحزب الشيوعي اليها، في حين قائمة الحزب الديمقراطي، ستضم الحزب الاشتراكي الكردستاني وأحزاب تركمانية صغيرة وكذلك عربية".

واكد القيادي في الاتحاد الوطني، انه "لا يوجد أي بصيص امل بان يتم تحالف القوى الكردستانية بعد الانتخابات".

يذكر ان انتخابات مجالس المحافظات ستجرى في 18 من كانون الأول من العام الجاري 2023.