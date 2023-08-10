التوصل لخيوط مهمة حول المتورطين باستهداف ابراج الكهرباء

اكد عضو لجنة الامن النيابي احمد رحيم،، التوصل الى خيوط مهمة حول المتورطين باستهداف ابراج الكهرباء.

وقال رحيم في حديث لـ/المعلومة/،ان" الاعتداءات التي استهدفت ابراج نقل الطاقة الكهربائية حدثت في مناطق امنة لاتنشط بها خلايا ارهابية ولايمكنها الوصول اليها لافتا الى ان" ماحدث اعمال تخريبية وهو استهداف سياسي لتعطيل جهود الحكومة في اداء اعمالها".

واضاف،ان" الاجهزة الامنية توصلت الى خيوط مهمة حول جرائم استهداف ابراج الكهرباء رغم انها تحت ضغط كبير من اداء الواجبات تحت حرارة عالية"، مؤكدا ان" الاستهدافات هدفها خلق ازمة وتحشيد الشارع ضد الحكومة التي تعمل على اداء واجباتها".

واشار الى ان" هناك خطط لحماية ابراج الكهرباء في ديالى وبقية المحافظات واحباط اي محاولات ترمي لتكرار سيناريو الاستهداف مرة اخرى".

وكانت 3 هجمات استهدفت خطوط الكهرباء في ديالى وصلاح الدين خلال الاسبوع الجاري بعبوات ناسفة ما ادى الى اضرار مادية"