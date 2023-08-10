النزاهة: استقدام رئيس هيئة استثمار بابل الحالي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر استقدامٍ بحقّ الرئيس الحاليّ لهيئة الاستثمار في محافظة بابل؛ جرَّاء مُخالفته لواجباته الوظيفيَّة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أن "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام الرئيس الحاليّ لهيئة الاستثمار في بابل؛ جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في منح إجازةٍ استثماريَّة".

وأضاف، أنَّ "تفاصيل القضيَّة تتعلَّق بشكوى لمُستثمرين اثنين على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ خاصة بأحد العقارات"، لافتاً إلى أنَّ "الإجازة مُنِحَت على الرغم من وجود التزاماتٍ تعاقديَّةٍ على العقار المُتمثّلة بعقد إيجار".

وأشار إلى، أن "أمر الاستقدام الذي صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات شمل أيضاً المُدير العامّ لبلديَّة الحلة السابق، إضافة إلى أربعة مُوظَّفين آخرين في البلديَّة".