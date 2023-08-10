رئيس الوزراء يفتتح مستشفى الحكيم التعليمي في ميسان بسعة 492 سريراً

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مستشفى الحكيم التعليمي في محافظة ميسان.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مستشفى الحكيم التعليمي في محافظة ميسان بسعة 492 سريراً".

كما وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وحدتين مركبتين (سعة 100 ميغاواط لكل واحدة) في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى محافظة ميسان للاطلاع على الواقع الخدمي في المحافظة.