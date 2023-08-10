فرقة العباس القتالية تناقش الاستعداد لزيارة الاربعين

عقدت فرقة العباس القتالية اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الخطة الامنية والخدمية لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

عقد الاجتماع في مقر فرقة العباس، بحضور قيادات الفرقة ورؤساء الأقسام، وناقش توزيع المهام والمسؤوليات في الخطة وأهمية التنسيق المشترك مع كافة القطعات ومعالجة الملاحظات التي سجلت في الزيارات السابقة من خلال لجان مختصة لكل الجوانب الأمنية والخدمية و الاعلامية بهدف إنجاح الزيارة التي ستكون وفقا للمؤشرات مليونية حاشدة بمشاركة زوار من مختلف مدن العراق والعالم