السجن 15 سنة بحق ارهابي أستولى على أسلحة الجيش العراقي بصلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم عن جريمة الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان أن "المجرم اعترف بجريمة الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي وحمل السلاح واستلام كفالة مالية والاشتراك معهم بالاستيلاء على اسلحة تابعة للجيش العراقي وخزنها في البستان العائد له في مدينة تكريت".

واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها بحق المجرم وفقا لإحكام المادة 421 /1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".