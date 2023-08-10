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رئيس الوزراء : الحكومة مستمرة على اكثر من صعيد لتحسين واقع المنظومة الكهربائية


اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني, اليوم الخميس, ان الحكومة مستمرة على اكثر من صعيد لتحسين واقع المنظومة الكهربائية ".

وقال السوداني خلال افتتاحه الوحدتين المركبتين في محطة كهرباء العمارة الغازية :" ان الوحدتين ستسهمان في تقليل انفاق الموازنة التشغيلية".

وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي ,بارك السوداني , جهود الملاكات العاملة في وزارة الكهرباء والشركة المنفذة لإتمام هذا المشروع، الذي سيرفد المنظومة بطاقة جديدة تبلغ 250 ميكا واط".

واكد رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه الوحدتين المركبتين، ان هذه المشاريع الستراتيجية ستُسهم في تقليل إنفاق الموازنة التشغيلية، خاصة ما يتعلق باستيراد الغاز، وهي من المشاريع المستمرة منذ عام 2019، وتأتي ضمن توجه الحكومة لاكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة".

واشار الى :" ان توجه الحكومة ووزارة الكهرباء، خلال المرحلة الماضية، ركز على تنفيذ مشاريع الدورة المركبة، وقد تم توقيع المرحلة الاولى لإنتاج ما يقارب 1140 ميكا واط من الطاقة الكهربائية، ومن المؤمل توقيع المرحلة الثانية من مشاريع الدورة المركبة؛ حتى يصل إجمالي الطاقة إلى 4 آلاف ميكا واط ستنفذ بدون الحاجة إلى وقود إضافي".

وبيّن السوداني أنّ الحكومة مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء، مؤكداً أن كلّ المشاكل والأزمات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء هي خارج إرادة الوزارة، بسبب إشكالية استيراد الغاز، الذي عالجته الحكومة عبر قرارات تتخذ لأول مرة، حيث تم حسم موضوع تسديد المستحقات من خلال المقايضة بالنفط الخام والأسود مع الجارة إيران، التي تورّد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات".

كما أشار السوداني, إلى الحلول المستقبلية والدائمة لاستثمار الغاز الذي يحرق ولا يستثمر، عن طريق عقد توتال أو الجولة الخامسة أو العقود التي من المؤمل توقيعها قريباً، وسيكون العراق أمام استحقاق مهم، وهو انتفاء الحاجة للغاز المستورد خلال مدة لا تزيد عن 3 سنوات حال اكمال هذه المشاريع، التي ستوفر أيضاً استقلالية الطاقة والاعتماد على الغاز العراقي".

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