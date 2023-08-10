كمين يسفر عن اعتقال تاجر مخدرات في الانبار

افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الخميس، باعتقال ابرز تاجر مخدرات بكمين في مناطق غربي الانبار

وقال المصدر، ان" القوات الأمنية نصبت كمينا لأبرز تاجر مخدرات وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في احدى مناطق قضاء الرطبة غربي الانبار ".

واضاف المصدر ان" القوة ضبطت بحوزة المعتقل كميات كبيرة من الحبوب المخدرة نوع كبتاجون مخبأة تحت الأرض".

وبين ان" معلومات استخباراتية مكنت القوة من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته ، مؤكدا ان القوة سلمت المواد المضبوطة الى الجهات المعنية ".

يشار الى ان القوات الامنية مسنودة بقوات من الحشد الشعبي تمكنت خلال الفترة الحالية اعتقال العشرات من تجار ومروجي ومتعاطي الحبوب المخدرة واحالتهم الى القضاء "