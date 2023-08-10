حادثة الطبيب حمزة كريم.. نقابة الأطباء تُبين مطالبها وتتوعد بالتصعيد

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الخميس، عن مطالبتها بعد حادثة وفاة الطبيب حمزة كريم المشتبه بقتله، فيما توعدت بالتصعيد حال عدم تنفيذها.

وقال نقيب الاطباء عقيل شاكر في مؤتمر صحفي "يقف هنا ممثلي جميع اطباء العراق للاحتجاج على حادثة قتل الطبيب حمزة كريم".

وأضاف، نطالب بـ"ولي الدم بالتحرك لكشف ملابسات الحادث واصلاح النظام الصحي بشكل كامل في العراق، ونقل حماية المنشآت من وزارة الداخلية ل‍وزارة الصحة".

وتوعدت نقابة الأطباء بـ"التصعيد حال عدم تنفيذها وستتابع النقابة هذه المطالب".

وفي وقت سابق، عثرت القوات الأمنية في محافظة ميسان، السبت الماضي، على جثة طبيب عليها أثار ضربات، بالقرب من مستشفى الكحلاء في المحافظة.

وقال مصدر أمني ، ان "الجثة تعود لأحد الأطباء وقد عثر عليها بالقرب من مستشفى الكحلاء وعليها أثار ضربات في الرآس"، مضيفا ان "القوات ألامنية باشرت بالتحقيق لغرض معرفة ملابسات الحادث والقبص على الجناة، فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي".