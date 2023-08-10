رئيس الوزراء يفتتح وحدتين مركبتين في محطة كهرباء العمارة

أفتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وحدتين مركبتين في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أفتتح وحدتين مركبتين (سعة 100 ميغاواط لكل واحدة) في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان”.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى محافظة ميسان للاطلاع على الواقع الخدمي في المحافظة.