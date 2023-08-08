جنايات صلاح الدين تحكم بالسجن 7 سنوات على موظف بتهمة الرشوة

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق موظف يعمل في دائرة عقارات الدولة عن جريمة اخذه مبلغا ماليا مقابل تسجيل عقار عائد لوزارة المالية لمصلحة أحد المواطنين.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان أن "الموظف استلم مبلغا ماليا قدره (26) مليون دينار من أحد المواطنين مقابل تسجيل عقار عائد ل‍وزارة المالية الواقع في قضاء الطوز".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام الفقرة ثانيا / 1 من القرار المرقم 160 لسنة 1986".