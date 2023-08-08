الأعرجي و رئيس اللجنة المالية النيابية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب عطوان العطواني.

وشهد اللقاء، بحسب بيان للمستشارية ، التباحث في مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس النواب ومستشارية الأمن القومي في القضايا والملفات المشتركة.

وجرى أيضا، التأكيد على دعم البرنامج الحكومي وأهمية تنفيذ فقراته، بما يسهم في تحقيق أهدافه ضمن التوقيتات المحددة