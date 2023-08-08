المندلاوي يشيد بدور هيئة النزاهة في متابعة وملاحقة الفاسدين

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، بدور هيئة النزاهة في متابعة وملاحقة الفاسدين، مؤكداً أهمية الدور الكبير للمرجعية الدينية العليا وتوجيهاتها التي تحث الجميع على محاربة بؤر الفساد.

وقال المندلاوي في تغريدة : "نُشيد مجدداً بدور هيئة النزاهة في متابعة وملاحقة الفاسدين ونشدّ على أيديهم بقوة للمضي في هذا النهج لإيقاف مسلسل الفساد عند حده ، والانتصار لإرادة الشعب العراقي".

وأكد على "الدور الكبير والمهم للمرجعية الدينية العليا وتوجيهاتها التي تحث الجميع على محاربة بؤر الفساد ، باعتباره الأشد فتكاً بمجتمعنا من الإرهاب".