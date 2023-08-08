الصحاف ينفي تعيين وزارة الخارجية رئيساً للجنة التفاوض يحمل الجنسية الكويتية

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين وزارة الخارجية رئيساً للجنة التفاوض يحمل الجنسية الكويتية.

وذكر الصحاف في بيان أنه" تداولت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مضمون تغريدة لأحد أعضاء مجلس النوّاب العراقي، أنّ وزارة الخارجيَّة عيَّنت رئيساً للجنة التفاوض مع الجانب الكويتي، يحملُ الجنسيَّة الكويتيَّة".

وأضاف،" وإذ ننفي صحَّة ما يتم تداوله بشأن حمل وكيل الوزارة للجنسية الكويتية، نُذكّر إن الوزارة تعمل لرعاية المصالح العُليا للدولة العراقيَّة، وتعمل في سياق مصلحة الشعب العراقيّ، دون التفريط بسيادة العراق أو مصالحه الوطنية".

ودعا الصحاف، وفق البيان،" وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في التداول"، مؤكدا، أن" الوزارة تحتفظ بالحق القانونيّ وستلجأ لمقاضاة من يستعمل هذا الملف لغرض المزايدة السياسيَّة أو الإعلاميَّة".