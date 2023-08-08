الشيخ همام حمودي : سنخوض الانتخابات المحلية بأكثر من قائمة

أوضح المجلس الأعلى الإسلامي العراقي المنضوي في الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، سبب خوض الإطار الانتخابات المحلية المقبلة بأكثر من قائمة، فيما أكد أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات لإعادة الثقة بالعملية السياسية.

وقال رئيس المجلس الأعلى الشيخ همام حموديإن"قانون الانتخابات لا يساعد على دخول الإطار التنسيقي مجتمعاً في قائمة واحدة في الانتخابات، لذلك سيدخل في أكثر من قائمة ضمن الانتخابات".

وأضاف الشيخ حمودي أن "التحالفات بين كتل الإطار موجودة، وهناك قائمتان مهمتان إضافة إلى قوائم أخرى".

وأكد على "أهمية أن تكون هناك مشاركة واسعة في الانتخابات لإعادة الثقة للحكومة والعملية السياسية والقانون".